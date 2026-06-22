三重県津市に住む50代の男性会社員が、SNSを通じて株への投資を勧められ現金をだましとられました。被害額は約1億円に上るということです。警察によりますと、津市に住む50代の男性会社員はSNSの投資に関する広告からラインのアカウントを追加したところ、投資に関する情報をやりとりするグループに誘導されました。そのグループで株への投資を勧められ、投資アプリをインストールするなどして、指示されるまま25回にわたり、指定