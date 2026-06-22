本格的なお中元シーズンを前に三重県津市の松菱に設置されたお中元ギフトセンターが買い物客らでにぎわっています。店内では三重の特産品などの産地直送ギフトのほか、飲料水やそうめんなど約800点が用意されています。今年は三重県誕生150年にあたることから三重の自慢のギフトを充実させました。松菱では儀礼的なギフトは縮小傾向にあるものの、「少しの贅沢を感じられるギフトや日常生活で喜ばれる実用的な一品を贈りたい」とい