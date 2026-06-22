父の日の21日、子どもたちが描いたお父さんの似顔絵コンクールの表彰式が三重県津市の百貨店・松菱で行われました。似顔絵コンクールは父の日に合わせて毎年開かれていて、店内の特設会場には県内の幼稚園、保育園の園児らが描いた約550点の似顔絵が展示されています。今年は最優秀賞をはじめ16作品が入賞し、表彰式で松菱の谷政憲社長から子どもたちに賞状が手渡されました。大好きなお父さんを画用紙いっぱいに描いた絵や家族と