知人男性を刺殺したとして、千葉県警船橋署は２２日、同県船橋市海神、無職柚木守容疑者（６３）を殺人容疑で逮捕した。発表によると、柚木容疑者は２０日午後１１時頃〜２１日午前２時１５分頃、自宅で知人の同市の無職の男性（５０）の腹部を刃物のようなもので刺して殺害した疑い。「包丁で脇腹あたりを１回刺したことに間違いない」と容疑を認めている。同署によると、当時、知人女性を含めた３人で酒を飲んでいたという