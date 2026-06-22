建設現場での労災事故を防ごうと、19日、三重労働局の局長らが三重県津市の建設現場を視察し、安全対策や熱中症対策などの実施状況を確認しました。労災事故の防止を目的に、来月1日から始まる全国安全週間を前に行われたもので、19日は三重労働局の渡辺局長と津労働基準監督署の古市署長らが、今年秋のオープンが予定されている津市内の商業施設の建設現場を訪れました。渡辺局長らは、高い場所で作業する際の落下防止のための安