フォークシンガー松山千春（70）が21日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。25年7月に85歳で亡くなった歌手、俳優の上條恒彦さんについて触れた。松山は現在、春の全国ツアー中。24日は長野、26日には石川でライブを開催する。松山は「長野県出身、どんなやついるかなって、いろいろ調べたら少ないんだよな」と切り出した。「そんな中で、去年85歳でお亡くなりになりました、上條恒彦さん。彼は長野県の