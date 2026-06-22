俳優の舘ひろしが２１日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。インタビュアーの林修氏から、意外な縁を聞かされ「本当に？」と驚く一幕があった。この日は林先生が「時代のカリスマ」にインタビューする人気企画。この日のゲストが舘だった。林先生は「ご存知なかったらいいんですけど」と切り出し「宝酒造の林光一ってご存じないですか？」と聞いた。舘は「林さんね」ともちろん知っているというと、林先生は「僕の父です」