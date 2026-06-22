20日午後、三重県津市芸濃町の県道で軽乗用車と乗用車が正面衝突し、男性1人が死亡しました。警察によりますと20日午後5時ごろ津市芸濃町椋本の県道で、北に向かって走っていた軽乗用車と対向車線の乗用車が正面衝突しました。この事故で軽乗用車を運転していた亀山市の会社員の男性が病院に搬送されましたが約1時間半後に死亡しました。乗用車を運転していた公務員の男性は胸を打つ軽傷で、後部座席の2歳の子どもにけがはありませ