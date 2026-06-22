フォークシンガー松山千春（70）が21日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組、4−0で日本が圧勝したチュニジア戦について言及した。日本の圧勝を喜んだ。先制点を決めたMF鎌田大地、2得点のFW上田綺世をたたえた上で、33歳で得点を決めたMF伊東純也の活躍ぶりを絶賛。「俺が一番格好よかったなと思うのが、伊東純也。なんせオフェンスもディフェ