地域の特産品やものづくりへの理解を深めてもらおうと、三重県亀山市の小学校で19日に和菓子作りの出前授業が行われ、子どもたちが梅大福作りに挑戦しました。この出前授業は、亀山市が今年度から始めた「亀山ブランドを活用した教育連携事業」の一環として行われたものです。19日は、亀山市で和菓子店「生甘堂」を営む和菓子職人の伊藤正博さんが講師を務め、加太小学校の1年生から4年生が和菓子作りに挑戦しました。そのうち3年