サッカー・W杯日本代表は21日、第2戦となるチュニジア戦に臨みました。2大会連続で日本代表に選出された三重県伊賀市出身の町野修斗選手の関係者らが地元から声援を送りました。試合を前に町野選手の祖母、みす子さんは「皆に応援してもらっているので1点でも入れてほしいと毎日仏さまを拝んでいる」と話していました。町野選手は伊賀市出身で現在ドイツの一部リーグでプレーしていて、2大会連続でケガで離脱した選手に代わって追