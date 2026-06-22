三重県津市の前葉市長は19日の定例会見で、この日から市役所などにある女性用トイレに無料の生理用品を設置すると発表しました。対象となるのは、津市役所のほか久居や河芸など津市の各庁舎にある女性用トイレと多目的トイレ、合わせて81か所で、それぞれに生理用品が収納されたケースが設置されます。市役所のすべての女性用トイレに生理用品が設置されるのは、いなべ市や鈴鹿市などに次いで県内では6市目で、設置される生理用品