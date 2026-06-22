子どもたちが多くの仕事を体験することで、将来の夢や興味を見つけるきっかけにしてもらおうというイベントが20日、松阪市の三重県立みえこどもの城で開かれました。子どもたちに身近な仕事の体験を通して社会への関心を深めてもらい、地元への愛着を育むことなどを目的に毎年開かれている催しで、今年は県内の29の企業や団体がブースを設けました。製薬会社や食品製造業、金融業などの仕事が体験できる8ブースが並び、どの業種も