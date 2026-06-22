ついに、逮捕されたヤマトと対面。【漫画】本編を読む『出産から5カ月で夫が居なくなりました』は、産後間もない時期に夫が大麻所持で逮捕されるという実体験を描いたエッセイ漫画である。今回は25〜28話を紹介するとともに、作者のReina(@Reina770)さんに、警察署で夫と面会した当時の心境や、息子の存在について話を聞いた。■15分だけ許された夫との再会『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』25-125-225-3ついに夫・ヤマトと