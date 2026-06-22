障がいのある人がスポーツを通して交流する「三重県ふれあいスポレク祭」が20日、四日市市の四日市ドームで開かれました。県民の障がいに対する理解を深めると共に、障がいのある人の自立や社会参加を進めようと毎年開かれているもので、今年は県内各地からボランティアなども含め、約1000人が参加しました。午後の部で行われたレクリエーションゲームでは、全国障害者スポーツ大会の正式種目となっているフライングディスクやボッ