地球上に暮らす生物の半数以上を占めると言われる昆虫について楽しみながら学び、環境について考える展覧会が、20日から四日市市立博物館で始まりました。全長約3.5メートルにもなるヘラクレスオオカブトのロボットが出迎える会場には、森林や草原、水辺などに生息する世界の昆虫標本や、貴重な動物性たんぱく質として活用されている昆虫食など、昆虫に関するさまざまな資料約600種類、2万点が紹介されています。また、画家で絵本