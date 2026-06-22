全国大会につながる小学生を対象にしたバレーボール大会が20日と21日に行われました。スミセイVitalityカップは、日本代表選手を輩出してきた大会として知られ、毎年開かれているものです。開会式で倭バレーボールスポーツ少年団の植田雫月キャプテンが「自分を信じ、仲間を信じ、一球一球全力を尽くすことを誓います」と宣誓しました。三重県大会には男子、女子、そして混合の3つの部に支部予選で勝ち抜いてきた合わせて40チーム