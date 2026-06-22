6月19日より有村架純・黒木華・南沙良が初共演を果たした映画『マジカル・シークレット・ツアー』が劇場公開中です。本作は主婦たちが「金の密輸」のために逮捕された実際の事件に着想を得た作品で、「どこまでが実話なの？」と疑問に思う人もいるでしょう。監督の実体験が反映されていた結論から申し上げれば、本作の物語やキャラクターのほとんどはフィクションです。しかし、後述する通り「監督の実体験」が一部に反映されてい