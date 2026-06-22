スペインの一部リーグでプレーするプロサッカー選手 浅野拓磨選手が、故郷の三重県菰野町で子どもたちを対象にしたサッカー大会を開きました。地域の活性化とスポーツの振興を目的に初めて開いた大会で、14歳以下と11歳以下の2つのカテゴリーで行われます。U−11の開会式で浅野選手は「この4年間ワールドカップを目指して全力ですべて捧げてきたが行けなかった」と話し「この夢は叶わなかったけど4年後は出たいし、もっとサッカー