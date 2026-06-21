2026年6月現在、配信者界隈やゲーマーたちの間で『スプラトゥーン3』が大きな注目を集めている。『スプラトゥーン3』は2022年9月9日に発売されたゲームだが、なぜ今になって多くのユーザーから注目されるようになったのか。 （関連：【画像あり】人気ストリーマーが結集し、大きな反響を呼んだたいじ主催「わかば杯」のチーム構成と試合結果）このブー