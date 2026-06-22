エスコンフィールドで見つかった“試合速報”に反響試合とは関係のない“途中経過”に球場が歓声に包まれた。日本ハムは21日、本拠地でソフトバンクと対戦。エスコンフィールドの一部分に表示されていたスコアに「良い試み」「こういう試み大好き」「いいね！」と、発見したファンはべた褒めしていた。午後1時に始まった一戦と同じ時間に、“日本代表”の大一番も試合開始を迎えていた。北海道から遠く離れたメキシコのスタジ