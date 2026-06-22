「Eggs ’n Things」は、6月25日（木）〜7月22日（水）の期間、「白桃のパンケーキ」や「ジャークチキン＆エッグス」など、夏の新作メニューを、全国の店舗で販売する。【写真】果実感が楽しめる爽やかなスカッシュも！夏を彩る新作メニュー一覧■この季節だけの白桃尽くしな一皿今回登場するのは、旬の白桃を贅沢に使ったスイーツや、スパイス香る食事メニューなど、夏にぴったりの期間限定メニュー。「白桃のパンケーキ