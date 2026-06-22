アジア最大規模のストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」が韓国・釜山で開催され、作品賞および主演女優賞にノミネートされたドラマ『スキャンダルイブ』の主演・柴咲コウと、企画・プロデュースを務める藤野良太氏がレッドカーペットに登場した。「グローバルOTTアワード2026」は、昨年より釜山国際映画祭に新たに併設された、全世界のテレビ・OTT・オンラインコンテンツを対象に優れた作品の功績を讃える国際的な