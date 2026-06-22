【ボゴタ＝南部さやか】南米コロンビアで２１日、左派グスタボ・ペトロ大統領の任期満了に伴う大統領選の決選投票が行われ、親米右派の弁護士、アベラルド・デラエスプリエジャ氏（４７）が当選を確実にした。初の左派政権から親米路線に回帰することになる。選管当局の暫定集計によると、開票率９９・９８％の時点で、デラエスプリエジャ氏の得票率は４９・６６％で、ペトロ氏の後継で左派のイバン・セペダ上院議員（６３）の