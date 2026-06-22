お笑いコンビ・霜降り明星の粗品（３３）が２１日、東京・渋谷よしもと漫才劇場でプロデュースした新公演「よしもと粗品劇場」第１回公演を開催した。記念の初公演は、後輩のお笑いコンビ「めぞん」「ゼロカラン」「三遊間」が出演し、ネタとトークを繰り広げた。粗品は「願わくばこの先、何年、何十年も続けていきたいので、皆さん応援よろしくお願いします」と場内に呼びかけた。第２回は７月２６日に同所で開催。「カベポ