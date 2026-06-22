病気や事故などで両腕の自由を失った人たちが、口や足で筆を使って描いた作品の絵画展が開催されています。【映像】絵画展の様子（口で筆を使い絵を描く姿も）柄の長い絵筆を口にくわえて、キャンバスに向かっているのは、画家の古小路浩典さんです。中学3年生の時に、クラブ活動中の事故で頸椎を損傷して、手足が不自由になりました。古小路浩典さん「自分の中で自然に描きたいと思って純粋に描いたものの方が、最後まで描き