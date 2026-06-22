【くら寿司×「PEANUTS」コラボキャンペーン】 開催期間：6月26日～8月6日 くら寿司は、「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを6月26日より8月6日にかけて開催する。 くら寿司にてスヌーピーたちが登場する「PEANUTS」とのコラボが期間限定で開催される事となった。本キャンペーンではスヌーピーの好物のピザを再現した「スヌーピӦ