カーボベルデ代表ＧＫボジニャ（４０＝チャベス）の母が、待望の現地観戦を果たした。カーボベルデは１次リーグＨ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・アトランタ）で、優勝候補のスペイン相手に、ボジニャがスーパーセーブを連発して０―０で引き分けた。その試合後、ボジニャは「母親が米国ビザ取得の高額な費用のために、Ｗ杯に出席できなかった」と明かしていた。これに対し、米民主党下院院内総務のハキーム・ジェフ