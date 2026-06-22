【ジョージア州アトランタ２１日（日本時間２２日）発】無敵艦隊が役者勢ぞろいで本領発揮だ。北中米Ｗ杯１次リーグＨ組第２戦、スペインがサウジアラビアに４―０で快勝。左太もも裏に負傷を抱えていた“神童”ＦＷラミン・ヤマル（１８＝バルセロナ）が先発し、開始１０分で先制点。その後もエースＦＷミケル・オヤルサバル（２９＝レアル・ソシエダード）らの活躍でゴールラッシュを見せた。格下カーボベルデと０―０のドロー発