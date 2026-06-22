【PUPPET SUNSUN in ODAIBA】 開催期間：7月25日～8月23日 開催場所：フジテレビ本社屋1階OTエントランス（東京都港区台場2-4-8） CHOCOLATEは、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」を、7月25日よりフジテレビ本社屋 1階OTエントランスにて開催する。 本イベントは、昨年に