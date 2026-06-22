鬼門突破のキーマンを大絶賛だ。森保ジャパンは北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）でチュニジアに４―０で勝ち、今大会初勝利を挙げた。勝ち点を４として決勝トーナメント進出に大きく近づいた中、元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５９＝本紙評論家）は勝利のポイントにＭＦ鎌田大地（２９＝クリスタルパレス）とＦＷ上田綺世（２７＝フェイエノールト）の名前を挙げた。Ｗ杯過去７