生活保護にたどり着く若者たちの実態は、世間一般のイメージとは大きくかけ離れています。幼少期のいじめや不登校、社会に出てからの理不尽なパワーハラスメントによって心身を破壊され、自力で立ち上がることが困難になった若者たちは、メディアの取材に応じることもできません。 先日、行政書士である私のもとに、NHKの某有名番組制作班の取材依頼がありました。当初は取材辞退の意を伝えたものの、若者の貧困とい