東京都府中市の府中市美術館にて、今月23日（火）から28日（日）まで「府中刑務所アート展 2026」が開催される。 主催はこれまでも「刑務所アート展」を手掛けてきた一般社団法人Prison Arts Connections（PAC）。今年は、府中刑務所との共催による初めての地域連携展示となる。入場無料。 アートを通じて「塀」を越える 刑務所で服役中の受刑者をはじめ、刑務所と関わる人々から広くアート作品を募