生活にとり入れられる！簡単に骨密度を上げる方法とは 運動しないと骨はもろくなっていく!? 筋肉が動くと骨は刺激を受け、骨密度を上げて強くなります。ただし、筋肉が運動による「収縮（縮む）」と「弛緩（伸びる）」で強化されるのに対し、骨は単純に体を動かすだけでは強くなりません。足踏みによる衝撃、ジャンプ後の着地というような、適度な重力の刺激を骨に与えることが必要なのです。 例えば、「早歩きをする」や「