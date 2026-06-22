過剰な湿布やコルセット/サプリは不要！たくさん使っても心因性腰痛が治らない理由 過剰な湿布やコルセット、サプリは不要 ●たくさん使っても心因性腰痛は治らない腰の痛みを感じて整形外科を受診すると、大量の痛み止めや湿布を処方されることがあります。痛みがあるときに効果的に使えば良いですが、原因不明のまま市販のものを買って使うのはオススメしません。湿布（冷湿布）は、痛みの炎症を抑える成分が配合されてい