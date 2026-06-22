米株価指数先物下げ縮小、米イラン協議に進展見られる 東京時間10:29現在 ダウ平均先物SEP 26月限51944.00（-64.00-0.12%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7554.00（-16.75-0.22%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30642.50（-77.25-0.25%）