東京地裁などが入る裁判所合同庁舎＝2023年10月、東京・霞が関2024年4月に栃木県那須町で夫婦の焼損遺体が見つかった事件で、殺人や死体遺棄・損壊の罪に問われた佐々木光被告（30）と平山綾拳被告（27）の裁判員裁判初公判が22日、東京地裁であった。佐々木被告は起訴内容を認め、平山被告は関与したのは事実だとしながらも「ほう助だと思っている」と主張した。佐々木被告は指示役、平山被告は仲介役とされる。事件では、東