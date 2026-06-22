ファミリーマートは、夏恒例の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを23日から7月13日まで全国約1万6400店で実施する。対象商品を1個購入すると、後日対象商品と交換できる無料引換券がレシートに印字されるもので、今回は過去最大級となる全97品を対象に展開する。【一覧】お菓子にお茶まで…1個買うと1個もらえる対象商品同キャンペーンは2021年5月の開始以来、ファミリーマートの人気企画として定着。物価高が続く中、少