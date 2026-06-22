衆院予算委で答弁のため挙手する高市首相＝22日午前高市早苗首相は22日の衆院予算委員会で、フランスで開かれたG7サミットで、中国を念頭に置いたレアアースなど重要鉱物の輸出規制に対し「必要な場合には協調して行動することで一致した」と述べた。「重要鉱物のサプライチェーン強靱化など世界的な課題に一致した答えを出すことができた」と強調した。政策金利を1.0％程度に引き上げた日銀決定に関連し「2％の物価安定目標の