MLBの公式インスタグラムが21日（日本時間22日）に更新され、ドジャース・大谷翔平投手（31）らスター選手と父の親子2ショット写真が公開された。現地21日は「父の日」でMLBの公式インスタグラムは「父親と一緒に映るMLB選手たち」と記し、親子写真を公開。帽子をかぶった大谷少年が父・徹さんの腕にすっぽり収まっている愛くるしい写真やブルージェイズの主砲・ゲレロが元メジャーリーガーの同名の父に抱っこされている幼少期