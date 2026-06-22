扶桑化学工業が破竹の８連騰、一時２７５円高の４８６５円まで上値を伸ばし５月２７日に形成した上場来高値４７４０円を約１カ月ぶりに更新した。 リンゴ酸やクエン酸などの果実酸大手で世界首位級だが、半導体用シリコンウエハー研磨材として重要な役割を担う「超高純度コロイダルシリカ」のニッチトップサプライヤーとしてマーケットの注目度が高まっている。超高純度コロイダルシリカは半導体製造の重