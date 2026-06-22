２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６１円５０銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。 １９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円３０銭前後と前日に比べ１０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。この日は米国が奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で、米株式市場や米債券市場が休場だった