ＴＯＴＯが続伸し連日の上場来高値更新となっている。きょう付の日本経済新聞朝刊で「半導体製造装置向け部材事業に今後５年程度で８００億円規模を投資する」と報じられており、これを好材料視した買いが入っている。 記事によると、数世代先とされる回路線幅１ナノメートル（１０億分の１メートル）台の演算用ロジック半導体の製造技術に焦点を当てた研究開発を進めるとしており、半導体関連事業を牽引役とす