日本テレビは21日に放送したワールドカップ日本代表対チュニジア代表戦の視聴率速報を発表した。4歳以上の個人全体でどのくらいテレビを視聴したかを示す個人全体平均視聴率は22.5%。瞬間最高視聴率は試合終了時(午後2時55分)の25.4%だった。テレビを所有している世帯の中で、リアルタイム視聴していた視聴率を表す世帯平均視聴率は33.2%で、瞬間最高視聴率はこちらも試合終了時の37.0%だった。