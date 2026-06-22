「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、ＣＲＡＶＩＡが「売り予想数上昇」で３位となっている。 同社は１９日取引終了後、基準日を６月３０日とする株主優待の実施を見送ると発表。これが売り予想数上昇につながっているようだ。 理由は、各優待施策に関する提供条件や運営面の課題が改めて顕在化し、当初想定していた内容での実施が困難となったため。なお、１２月３