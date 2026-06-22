ｃｏｌｙが続急伸している。同社がウォルト・ディズニー・ジャパン（東京都港区）とのライセンス契約に基づいて開発を進めている新作オンラインゲーム「ディズニー スパークリンク・スターズ」の公式Ｘが６月２０日に更新され、「Ｎｅｘｔ．．．Ｊｕｎｅ２２」と表記されていることから、サービス開始時期などの発表があるのではないかとの思惑から買われているようだ。なお、「ディズニ&