[6.21 W杯H組第2節 ウルグアイ2-2カーボベルデ マイアミ]ワールドカップH組の第2節で、ウルグアイ代表対カーボベルデ代表は2-2の引き分けに終わった。第3戦は26日(27日)で、ウルグアイはスペイン、カーボベルデはサウジアラビアと対戦する。初戦でスペインとスコアレスドローだったカーボベルデと、サウジアラビアと1-1で引き分けたウルグアイの対戦。特に初出場のカーボベルデの戦いは、スペインを封じた40歳GKボジーニャのSN