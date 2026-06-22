[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](バンクーバー)※10:00開始<出場メンバー>[ニュージーランド]先発GK 1 マックス クロコンブDF 2 ティム ペインDF 5 マイケル ボクソールDF 13 リベラト・カカーチェDF 16 フィン サーマンMF 6 ジョー ベルMF 8 マルコ スタメニッチMF 10 サープリート シンMF 11 イライジャー・ジャストMF 20 カラム マッコワットFW 9 クリス・ウッド控えGK 12 アレックス ポールセンGK 22 マイケル・ウ