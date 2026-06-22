「デトックス食品で肝臓をリセット」という情報を目にしたことはありませんか？実際には、肝臓の解毒機能は外部の成分で大幅に強化できるものではないとされています。一部のサプリメントが肝障害を引き起こす可能性も報告されています。肝臓の健康を守るために本当に役立つ食事の考え方について、丁寧に解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療