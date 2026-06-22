大腸がんは日本人のがん罹患数において上位を占め、早期発見が予後を大きく左右する疾患です。初期段階では自覚症状に乏しいことも多い一方で、血便や便の細さといった変化が重要なサインとなる場合があります。本記事では、大腸がんの初期症状の特徴から、血便や便の変化が示す意味、見分け方、そして早期発見のための検査や受診のタイミングまで、専門的な視点から詳しく解説します。 監修医師：前田 孝文（南流山内視鏡おな